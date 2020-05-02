Son dakika: Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması

Kayserispor, 16 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in önümüzdeki sezon Başakşehir'e transferiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

Sarı-kırmızılı kulubün twitter hesabından yapılan açıklamada, " Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.