Son dakika: Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması
Son dakika haberine göre; Hes Kablo Kayserispor 16 yaşındaki golcü oyuncu Emre Demir'in transfer iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklama...
Kayserispor, 16 yaşındaki futbolcusu Emre Demir'in önümüzdeki sezon Başakşehir'e transferiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.
Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:
Sarı-kırmızılı kulubün twitter hesabından yapılan açıklamada, " Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 17:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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