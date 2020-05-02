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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'dan Demir açıklaması

Son dakika: Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması

Son dakika haberine göre; Hes Kablo 16 yaşındaki golcü oyuncu Demir'in iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte o açıklama...

, 16 yaşındaki futbolcusu Demir'in önümüzdeki sezon Başakşehir'e transferiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan bir açıklama yaptı.

Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

Sarı-kırmızılı kulubün twitter hesabından yapılan açıklamada, " Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 17:19
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