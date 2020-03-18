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18 Mart 2020, Çarşamba
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halıda çalıştı

Kayseri halıda çalıştı

F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren , yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada çalıştı.

F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren , yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada çalıştı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Lopes ile sakat olan , Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi idmanda yer almadı.
  1. 18.3.2020
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