Havlu atmadık
Kayseri, F.Bahçe’ye kilitlendi. “Havlu atmadığımızı gösterdik” ifadesini kullanan Prosinecki, “F.Bahçe’ye, bu özgüvenle çıkacağız” diye konuştu.
Sahasında Y.Malatya'yı yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Kayseri, ara vermeden deplasmandaki F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı. F.Bahçe'nin durumunun kendileri için avantaj olmadığını belirten Teknik Direktör Prosinecki, "Bizim şu an içinde bulunduğumuz durum, ligden düştü gözüyle bakılan bir Kayserispor vardı. Havlu atmadığımızı söylüyordum. Havlu atmadığımızı gösterdik. Bu özgüvenle çıkacağız F.Bahçe maçına. İyi de oynasa, kötü de oynasa F.Bahçe'dir. Bu bizim için avantaj değil. Çünkü Fenerbahçe her şeyi yapabilecek büyük bir takım. O yüzden bunu aklımızda tutup maça yüzde 100 konsantrasyonla çıkacağız" yorumunu yaptı.
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
Kasımpaşa maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Lung, Malatya maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Tecrübeli eldiven, "3 puanı zor da olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" dedi.
KAYSERİSPOR DÜŞMEYECEK
Kayserispor'un 25 yaşındaki orta sahası Hasan Hüseyin Acar, camiaya umut dağıttı. Acar, "Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin verme dik. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor'u kümede tutacağız" ifadelerini kullandı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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