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17 Mart 2020, Salı
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Havlu atmadık

Havlu atmadık

Kayseri, F.Bahçe’ye kilitlendi. “Havlu atmadığımızı gösterdik” ifadesini kullanan Prosinecki, “F.Bahçe’ye, bu özgüvenle çıkacağız” diye konuştu.

Sahasında Y.'yı yenerek ligde kalma yolunda umutlanan Kayseri, ara vermeden deplasmandaki F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı. F.Bahçe'nin durumunun kendileri için avantaj olmadığını belirten Prosinecki, "Bizim şu an içinde bulunduğumuz durum, ligden düştü gözüyle bakılan bir vardı. Havlu atmadığımızı söylüyordum. Havlu atmadığımızı gösterdik. Bu özgüvenle çıkacağız F.Bahçe maçına. İyi de oynasa, kötü de oynasa F.Bahçe'dir. Bu bizim için avantaj değil. Çünkü her şeyi yapabilecek büyük bir takım. O yüzden bunu aklımızda tutup maça yüzde 100 konsantrasyonla çıkacağız" yorumunu yaptı.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
maçında yediği goller sonrasında taraftarların eleştiri oklarını üzerine çeken Rumen kaleci Lung, Malatya maçında yaptığı kurtarışlar ile kahraman ilan edildi. Tecrübeli eldiven, "3 puanı zor da olsa aldık. Kümede kalma adına savaşmaya devam" dedi.

KAYSERİSPOR DÜŞMEYECEK
Kayserispor'un 25 yaşındaki orta sahası Hasan Hüseyin Acar, camiaya umut dağıttı. Acar, "Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin verme dik. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor'u kümede tutacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 17.3.2020
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