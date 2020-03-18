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18 Mart 2020, Çarşamba
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Kayserispor'da asistler 'tan

Kayserispor'da asistler Bernard Mensah'tan

’un Ganalı futbolcusu , asistleri ile dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu bu sezon 8 asiste imzasını attı.

'da forması giyen orta saha oyuncusu , geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçında yaptığı 2 asist ile asist sayısını 8'e çıkardı. Bernard Mensah yaptığı 8 asistin yanı bu sezon 3 gol kaydetti.

Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise üçüncü sırada yer alıyor. 11 asist ile 'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile 'dan 'ı 8'er asist ile Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah ve 'tan takip ediyor.

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  1. 18.03.2020
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