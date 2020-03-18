Kayserispor'da asistler Bernard Mensah'tan
Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, asistleri ile dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu bu sezon 8 asiste imzasını attı.
Hes Kablo Kayserispor'da forması giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor maçında yaptığı 2 asist ile asist sayısını 8'e çıkardı. Bernard Mensah yaptığı 8 asistin yanı bu sezon 3 gol kaydetti.
Bu sezon takımın en çok asist yapan ismi olan Bernard Mensah, asist krallığında ise üçüncü sırada yer alıyor. 11 asist ile Medipol Başakşehir'den Edin Visca yer alırken, 10 asist ile Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı 8'er asist ile Hes Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah ve Beşiktaş'tan Caner Erkin takip ediyor.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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