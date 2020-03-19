Kayserispor'dan erteleme paylaşımı: Biz de bir süre evde kalıyoruz
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Hes Kablo Kayserispor'dan paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Hes Kablo Kayserispor, liglerin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Korona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.
Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.
???? Biz de bir süre Evde Kalıyoruz.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 19, 2020
???? Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz. ????#EvdeKal ??#HesKabloKayserispor pic.twitter.com/OGWApue0nK
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 19:31
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor'dan erteleme paylaşımı: Biz de bir süre evde kalıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.