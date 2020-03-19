Kayserispor'dan erteleme paylaşımı: Biz de bir süre evde kalıyoruz - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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'dan erteleme paylaşımı: Biz de bir süre evde kalıyoruz

Kayserispor'dan erteleme paylaşımı: Biz de bir süre evde kalıyoruz

'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında 'dan paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

, liglerin ertelenmesi üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

'in son sırasında bulunan Kayserispor'da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Korona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.

'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 19:31
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