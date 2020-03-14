Kayserispor'a koronavirüs engeli! Miguel Lopes Türkiye'ye gelemiyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Süper Lig ekibine koronavirüs engeli! Türkiye'ye gelemiyor

'a koronavirüs engeli! 'ye gelemiyor

Kayserispor'a koronavirüs engeli! Miguel Lopes Türkiye'ye gelemiyor

Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Hes Kablo kaptanı , korona virüs tedbirleri kapsamında 'ye gelemiyor.

'in 26. haftasında sahasında 'u konuk edecek Hes Kablo , takım kaptanı 'e kavuşamıyor. Son olarak Kayseri'de oynanan maçında görev alan ve sonrasında sakatlanarak ülkesine giden Portekizli futbolcu, korona virüsü tedbirleri kapsamında 'ye gelemiyor. Gerek Portekiz gerekse Türkiye kanadında giriş - çıkışların kontrol altında tutuluyor olmasından dolayı Lopes, henüz ülkeye gelemedi. Kayserispor kulübü de, olası bir olumsuz durum oluşmaması için Lopes ile irtibata geçerek ülkesinde beklemesi ve sağlığına dikkat etmesi konusunda telkinde bulundu.

Yeni Malatyaspor maçında Miguel Lopes'in yokluğunda Kayserispor'da sağ bekte Zoran Kvrzic görev alacak. Kaleci Silviu Lung ise sahaya kaptan olarak çıkacak.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 19:10
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