Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

ekibi Hes Kablo Kayserispor, altyapısında forma giyen 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

, altyapısında oynayan ve gelecek vadeden Abdulkadir Taşdan (17), Talha Sarıarslan (16) ve Muhammed Eren Arıkan (15) ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve oyuncuların aileleri yer aldı. Kulüp yöneticileri, futbolcuların yetişmesinde emeği geçen tüm altyapı antrenörlerine ve ailelere teşekkür etti.

  1. 14.03.2020
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