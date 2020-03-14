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14 Mart 2020, Cumartesi
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sıkı çalışıyor

Kayserispor sıkı çalışıyor

Final gibi maçta 'u konuk edecek olan , hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Final gibi maçta 'u konuk edecek olan , hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Prosinecki yönetiminde kritik karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların dünkü idmanda dar alanda çift kale çalışması, oldukça sert mücadelelere sahne oldu.
  1. 14.3.2020
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