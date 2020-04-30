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30 Nisan 2020, Perşembe
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Kayseri’nin ’si

Emre Kayseri’nin Lionel Messi’si

'un Brezilyalı stoperi Diego, takımın genç yeteneği Demir'i 'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi'ye benzetirken, kendisiyle ilgili ilginç bir anısını da anlattı.

'un Brezilyalı stoperi Diego, takımın genç yeteneği Demir'i 'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi'ye benzetirken, kendisiyle ilgili ilginç bir anısını da anlattı. Diego, "Emre, Kayserispor'un Messi'si. Kayserispor'a geldikten sonra 2. antrenmanında, bana bacak arası yaptı. Bana bir daha yapmamasını söyledim. Benden özür diledi. Emre Demir ileride çok önemli yerlerde olur" yorumunda bulundu.
  1. 30.4.2020
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