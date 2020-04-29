Yasir: Futbolu iple çekiyorum
Kayserispor'un sol beki Yasir Subaşı, futbol ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti.
Kayserispor'un sol beki Yasir Subaşı, futbol ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti. 24 yaşındaki genç futbolcu, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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