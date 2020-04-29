Yasir: Futbolu iple çekiyorum - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Yasir: Futbolu iple çekiyorum

Yasir: Futbolu iple çekiyorum

Yasir: Futbolu iple çekiyorum

'un sol beki , ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti.

'un sol beki , ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti. 24 yaşındaki genç futbolcu, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

  1. 29.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasir: Futbolu iple çekiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA