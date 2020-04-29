Yasir: Futbolu iple çekiyorum

Kayserispor'un sol beki Yasir Subaşı, futbol ve taraftarlarla buluşacağı günü iple çektiğini belirtti. 24 yaşındaki genç futbolcu, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım" dedi.