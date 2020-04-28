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28 Nisan 2020, Salı
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Kayseri pes etmeyecek

Kayseri pes etmeyecek

Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıtan mesajlar paylaştı.

Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıtan mesajlar paylaştı. Başkan Gözbaşı, sosyal medya hesabından kulübün armasını paylaşarak, "Bu takımın kitabında pes etmek olmadığını ikinci yarıdaki diriliş mücadelemizle gösterdik" diye yazdı.
  1. 28.4.2020
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