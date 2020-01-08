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08 Ocak 2020, Çarşamba
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dahil oldu

Miguel Lopes Antalya kampına dahil oldu

'un Portekizli futboclusu Migeul kampına katıldı. ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını 'da günde çift antrenman ile devam ediyor.

Lige verilen aranın adından ülkesine giden Portekizli sağ bek , dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Ayağının tozu ile Başkan Berna Gözbaşı, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenör ile görüşen Miguel Lopes'in oldukça keyifli olması dikkat çekti. katılan Lopes, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

  1. 08.01.2020
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