Miguel Lopes Antalya kampına dahil oldu
Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futboclusu Migeul Lopes Antalya kampına katıldı. Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya'da günde çift antrenman ile devam ediyor.
Lige verilen aranın adından ülkesine giden Portekizli sağ bek Miguel Lopes, dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Ayağının tozu ile Başkan Berna Gözbaşı, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal ile görüşen Miguel Lopes'in oldukça keyifli olması dikkat çekti. Antalya kampına katılan Lopes, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
Miguel Lopes Antalya kampına dahil oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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