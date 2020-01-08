Miguel Lopes Antalya kampına dahil oldu

Lige verilen aranın adından ülkesine giden Portekizli sağ bek Miguel Lopes, dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Ayağının tozu ile Başkan Berna Gözbaşı, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal ile görüşen Miguel Lopes'in oldukça keyifli olması dikkat çekti. Antalya kampına katılan Lopes, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.