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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Enver Cenk'i kaptı

Enver Cenk'i Kayseri kaptı

 Takımın asker selamına destek verdiği için St. Pauli'den gönderilen 'in yeni durağı oldu.

Takımın asker selamına destek verdiği için St. Pauli'den gönderilen 'in yeni durağı oldu. 25 yaşındaki sağ kanat imzayı atmak için şehre gelirken; transferin bugün açıklanması bekleniyor. Cenk, daha önce 'de de oynamıştı.

  1. 8.1.2020
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