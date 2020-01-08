Enver Cenk'i Kayseri kaptı

Milli Takımın asker selamına destek verdiği için St. Pauli'den gönderilen Enver Cenk Şahin'in yeni durağı Kayserispor oldu. 25 yaşındaki sağ kanat imzayı atmak için şehre gelirken; transferin bugün açıklanması bekleniyor. Cenk, daha önce Başakşehir'de de oynamıştı.