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19 Aralık 2019, Perşembe
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Kayserispor -Başakşehir maçı biletleri satışta

Kayserispor -Başakşehir maçı biletleri satışta

'in 16.haftasında Kayseri'de oynanacak - maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.

ile arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuzun 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Medipol Başakşehir ile Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur" denildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kuzey Tüm Bloklar : 20 TL
Kuzey Tüm Bloklar : 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar : 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar : 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar : 50 TL
Misafir Tribün : 25 TL

  1. 19.12.2019
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