Kayserispor -Başakşehir maçı biletleri satışta
Süper Lig'in 16.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar : 20 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar : 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar : 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar : 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar : 50 TL
Misafir Tribün : 25 TL
- 19.12.2019
-
Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
-
Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Kayserispor -Başakşehir maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.