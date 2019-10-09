Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi!

'da dönemi!

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi!

'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sebebiyle ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya , teknik direktörlük koltuğuna 'yı getirdi.

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında; 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da istifa eden teknik direktör 'ın yerine takımın başına Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Samet Aybaba, paylaştığı fotoğrafının altına, "Merhaba İstikbal Mobilya Kayserispor ve tüm taraftarı, hepimize hayırlı olsun!" notunu düştü.

Bu sezon Hikmet Karaman yönetiminde ligde 7 maçta 3 beraberlik 4 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, son sırada yer alıyor.

  1. 09.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 20:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN