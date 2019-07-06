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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'da sakatlandı

Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un başarılı futbolcularından Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı. Oyuncunun ameliyat olmasına karar verildi.

Sezonun henüz ilk çalışmasında ayak serçe parmağından sakatlanan Acar'ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. 6 Temmuz Cumartesi günü minik bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun 1 ay takımdan ayrı kalacağı söylendi.
Hasan Hüseyin, geride kalan sezon sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi neticesinde idmanda sakatlanmıştı.

  1. 06.07.2019
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