Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı. Oyuncunun ameliyat olmasına karar verildi.
Sezonun henüz ilk çalışmasında ayak serçe parmağından sakatlanan Hasan Hüseyin Acar'ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. 6 Temmuz Cumartesi günü minik bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun 1 ay takımdan ayrı kalacağı söylendi.
Hasan Hüseyin, geride kalan sezon sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi neticesinde idmanda sakatlanmıştı.
- 06.07.2019
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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