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05 Temmuz 2019, Cuma
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bir yıl daha Kayserispor'da

Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da

, 36 yaşındaki milli oyuncu ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

, 36 yaşındaki milli oyuncu ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut'un sözleşmesini bir yıllığına uzattı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbol takımımızın kaptanı başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz."

  1. 05.07.2019
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