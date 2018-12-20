Kayserispor Antalya'da kamp yapacak
20 Aralık 2018, Perşembe
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'da kamp yapacak

Kayserispor Antalya'da kamp yapacak

, ligin ikinci yarısı için 'da kamp çalışması yapacak.

'de son 2 maçını kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkan , devre arası programı belirledi. Bu hafta sonunda Erzurumspor ile 17.hafta maçında karşılaşacak Kayserispor, sonrasında 9 gün tatile çıkacak.


2 Ocak 2019 tarihinde 'da toplanacak Sarı Kırmızılılar, ligin hazırlıklarına Belek'te start verecek. 20 gün boyunca Antalya'da kalacak olan Kayserispor, ilk maç sonrası 'ye gelecek. Ligin ikinci yarısına ile Antalya'da oynayarak start verecek sarı kırmızılılar, sonrasında Kayseri'ye gelecek ve maçı hazırlıklarını Kayseri'de gerçekleştirecek.


Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, ligin ikinci yarısı için Antalya'da sıkı bir kamp çalışması geçirmek istediklerini ifade ederek, "2 Ocak'ta Antalya'da toplanacağız ve çalışmalara başlayacağız. Antalya kampında 2 veya 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" dedi.

  1. 20.12.2018 09:00
  2. Güncelleme: 20.12.2018 11:02
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