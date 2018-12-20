Kayserispor Antalya'da kamp yapacak
Kayserispor, ligin ikinci yarısı için Antalya'da kamp çalışması yapacak.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor, devre arası programı belirledi. Bu hafta sonunda Erzurumspor ile 17.hafta maçında karşılaşacak Kayserispor, sonrasında 9 gün tatile çıkacak.
2 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da toplanacak Sarı Kırmızılılar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te start verecek. 20 gün boyunca Antalya'da kalacak olan Kayserispor, ilk maç sonrası Kayseri'ye gelecek. Ligin ikinci yarısına Antalyaspor ile Antalya'da oynayarak start verecek sarı kırmızılılar, sonrasında Kayseri'ye gelecek ve Bursaspor maçı hazırlıklarını Kayseri'de gerçekleştirecek.
Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, ligin ikinci yarısı için Antalya'da sıkı bir kamp çalışması geçirmek istediklerini ifade ederek, "2 Ocak'ta Antalya'da toplanacağız ve çalışmalara başlayacağız. Antalya kampında 2 veya 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" dedi.
- 20.12.2018 09:00
- Güncelleme: 20.12.2018 11:02
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
Kayserispor Antalya'da kamp yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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