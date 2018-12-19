Kayserispor hükmen mağlup oldu
19 Aralık 2018, Çarşamba
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hükmen mağlup oldu

Kayserispor hükmen mağlup oldu

deplasmanında cezalı futbolcu oynattığı tespit edilen kulübü, U21 kategorisinde hükmen yenik sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (PFDK) 'a hükmen mağlubiyet cezası verdi. Kayserispor takımının 2 hafta önce deplasmanda oynadığı maçında cezalı oyuncu oynattığı tespit edildi.
PFDK'dan yapılan açıklamada "Kayserispor Kulübünün, 10 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Kayserispor U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) Hükmen Mağlup sayılmasına karar verildi. Kasımpaşa-Kayserispor müsabakasında Kayserispor Kulübü sporcusu Uğurcan Gülay'ın cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 Resmi Müsabakadan Men Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Ferit Alper Salgın'ın cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakada Soyunma Odasına ve Yedek Kulübesine Giriş Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

  1. 19.12.2018 18:32
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