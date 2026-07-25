Benedyczak’a 5 milyon euro

Ünlü transfer habercisi Di Marzio, Kasımpaşa'nın Adrian Benedyczak'ın transferi için yaklaşık 5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Parma ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. 25 yaşındaki Polonyalı hücumcu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 10 gole imza atmıştı. Lacivert-beyaçlıların Polonyalı yıldızla, 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Ünlü transfer habercisi Di Marzio, Kasımpaşa'nın Adrian Benedyczak'ın transferi için yaklaşık 5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Parma ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. 25 yaşındaki Polonyalı hücumcu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 10 gole imza atmıştı. Lacivert-beyaçlıların Polonyalı yıldızla, 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.