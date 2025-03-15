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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 15:56
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Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Lima, Richard, Makouta, Enes, Vilhena, Yusuf, Cordova

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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