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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Yanlış bir oyun oynadık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, yanlış bir oyun oynadıklarını söyledi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:18
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Yanlış bir oyun oynadık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maçın ardından basın mensuplarına, Konyaspor'un kendilerinden daha istekli, daha coşkulu ve daha doğru bir oyun oynadığını belirtti.

Konyaspor'un maça iyi başladığını ifade eden Özdeş, "Sahaya kalesinden başlayarak, daha doğru yerleşen Konyaspor oldu. Konyasporlu oyuncular defansif olarak planın dışına çıktıklarında da mesafemiz uzadı, alanlarımız genişledi. Bu kez kaybettiğimiz her top sonrası geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Özdeş, ilk yarı çok net gol pozisyonu vermediklerini, ancak bugün en etkisiz ofansif oyunu oynadıklarını anlattı.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde biraz daha topa sahip olup rakip yarı alana yerleşmeye çalıştıklarını dile getiren Özdeş, şunları kaydetti:

"Çok üretken olamadık. Biz tam oyuncu değişikliği yapacakken bir yerleşimden dolayı 1-0 geriye düştük. Sonra ofansif hamlelerle oyuna ortak olmaya çalıştık. Yağmur iki takım oyuncularını da etkiledi, ama bizi çok daha fazla yordu. Çünkü yanlış oynayan benim takımımdı. Sonra bir çıkışta ikinci golü yedikten sonra artık çözümlerimiz bireysel çözüme düştü. Türkiye liginde bu tarz oyunlarla çok fazla puan ve maç kazanamazsınız. Rakibimizi kutluyorum. Başımızı kaldırıp bizim takım oyunuyla etkili olduğumuz oyunlara geri dönmeye çalışacağız."

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