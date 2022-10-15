Kasımpaşa Adana Demirspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında Kasımpaşa ve Adana Demirspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
KASIMPAŞA - Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Aytaç Kara, Celina, Hajradinovic, Fall, Bahoken
ADANA DEMİRSPOR - Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba
KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.