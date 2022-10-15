Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Adana Demirspor maçı CANLI

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Adana Demirspor ise sezon boyunca ligde sadece 1 kez kaybetti. Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:20
Kasımpaşa Adana Demirspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında Kasımpaşa ve Adana Demirspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

KASIMPAŞA - Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ben Ouanes, Mickael Tırpan, Aytaç Kara, Celina, Hajradinovic, Fall, Bahoken

ADANA DEMİRSPOR - Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı saat kaçta?
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