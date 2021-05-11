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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 41. haftasında bir yanda şampiyonluk bir yanda da kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. 43 puanlı , sahasında 38 puanlı 'nü ağırlayacak. İki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Kasımpaşa-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 12:24
Kasımpaşa-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'de bitime iki hafta kala, kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Ligde 15. sırada yer alan , sahasında MKE 'nü konuk edecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

KASIMPAŞA-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve ile kanalından yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN KADERİ KAYSERİSPOR'A BAĞLI

kazanır, Ankaragücü puan kaybederse başkent ekibiyle birlikte ve düşecek. Kayserispor puan alır, Ankaragücü yenilirse ikili averajda gerideki sarı-lacivertliler yine tutunamayacak. Ankaragücü, Kasımpaşa'yı yenerse ligde kalma umudunu son haftaya taşıyacak. Aksi sonuçlarda yine Kayserispor'un puan kaybı kaderini belirleyecek.

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