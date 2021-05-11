Kasımpaşa-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de bitime iki hafta kala, kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Ligde 15. sırada yer alan Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

KASIMPAŞA-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa'nın sahasında Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ile beIN Max 1 kanalından yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN KADERİ KAYSERİSPOR'A BAĞLI

Kayserispor kazanır, Ankaragücü puan kaybederse başkent ekibiyle birlikte Erzurumspor ve Gençlerbirliği düşecek. Kayserispor puan alır, Ankaragücü yenilirse ikili averajda gerideki sarı-lacivertliler yine tutunamayacak. Ankaragücü, Kasımpaşa'yı yenerse ligde kalma umudunu son haftaya taşıyacak. Aksi sonuçlarda yine Kayserispor'un puan kaybı kaderini belirleyecek.