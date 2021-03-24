Haberler Kasımpaşa Son dakika spor haberi: Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Şenol Can'ı getirdiğini açıkladı

Son dakika spor haberi: teknik direktörlük görevine 'ı getirdiğini açıkladı

Son dakika spor haberi: takımlarından , teknik direktörlük görevi için Fatih Karagümrük'ten ayrılan ile anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Şenol can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:12 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:18
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Şenol Can'ı getirdiğini açıkladı

'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelmişti.

İstanbul temsilcisi sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırmıştı.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Fuat Çapa ayrılığının ardından Kasımpaşa'nın yeni hocası belli oldu.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan genç teknik adam ile anlaşma sağladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Kasımpaşa sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Şenol can ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Şenol Can'a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Karagümrük başında 38 maçta görev alan genç teknik adam 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti ve 1.58 puan ortalamasını tutturdu.

ŞENOL CAN KİMDİR?

Teknik direktör Şenol Can, aynı zamanda eski lisanslı futbolcudur. Futbolculuk kariyerinde Bursa Merinosspor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Adana Demirspor ve son olarak Karagümrük'te de forma giyen 37 yaşındaki teknik adam, Karagümrük'te teknik direktörlük yaparak takımının Süper Lig'e çıkmasında başrolde yer alıyordu.

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