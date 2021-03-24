Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini açıkladı.
Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini açıkladı.
Euro Club Index'in Spor Toto Süper Ligi şampiyonluk tahminlerine göre; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanma ihtimali yüzde 77,9 olarak açıklandı. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki takımların ise şampiyonluk ihtimali bulunmuyor.
PUAN TAHMİNİ DE YAPTILAR
Euro Club Index, Süper Lig için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı. Buna göre ligde ilk 4 sıradaki takımların sıralaması ve şampiyon belli oldu. Ayrıca ligden düşmesi beklenen 4 takım da açıklandı.
İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'in şampiyonu, ilk 4 sırası ve küme düşecek 4 takım;
KÜME DÜŞME HATTI
21. Denizlispor: 35
20. BB Erzurumspor: 37
19. Gençlerbirliği: 38
18. Ankaragücü: 40
ŞAMPİYONLUK HATTI
4. Trabzonspor: 74
3. Fenerbahçe: 77
2. Galatasaray: 79
1. Beşiktaş: 86
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