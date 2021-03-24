Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index , Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini açıkladı.

PUAN TAHMİNİ DE YAPTILAR

Euro Club Index, Süper Lig için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı. Buna göre ligde ilk 4 sıradaki takımların sıralaması ve şampiyon belli oldu. Ayrıca ligden düşmesi beklenen 4 takım da açıklandı.