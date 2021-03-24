Haberler Süper Lig Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

'de 31. hafta geride kalırken, lider ile 1-1 berabere kaldı. sahasında 'a mağlup olurken, evinde 'nü mağlup etti. Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan , Spor Toto şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini de açıkladı. İşte o liste...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:28 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:32
Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan , şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini açıkladı.

Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

'in şampiyonluk tahminlerine göre; ile 1-1 berabere kalan 'ın şampiyonluğu kazanma ihtimali yüzde 77,9 olarak açıklandı. 'de Beşiktaş, Fenerbahçe, ve dışındaki takımların ise şampiyonluk ihtimali bulunmuyor.

Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

PUAN TAHMİNİ DE YAPTILAR

, için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı. Buna göre ligde ilk 4 sıradaki takımların sıralaması ve şampiyon belli oldu. Ayrıca ligden düşmesi beklenen 4 takım da açıklandı.

Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşecekler açıklandı! İşte o liste

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