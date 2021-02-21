Kasımpaşa nefes aldı

İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa oldu. Fatih Karagümrük'ü konuk eden lacivert-beyazlılar maçı 3-2 üstün bitirdi. 14'te Karagümrük öne geçti. Biglia'nın yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşa, Roca kafayı vurdu: 0-1. 20'de Kasımpaşa eşitliği getirdi. Bistrovic'in kornerinde Thelin topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.



YUSUF ŞOV YAPTI

59'da Hodzic ortasını yaptı, altıpas önünde topla buluşan Yusuf Erdoğan, ağları sarstı: 2-1. 68'de Yusuf Erdoğan, beklemeden şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1. 80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Emre Çolak'ın soldan açtığı ortada Castro topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2. Kasımpaşa ligde 4 maç aradan sonra kazandı.



DERBİYİ KAZANDIK MUTLUYUZ

Fuat Çapa: Bu maçı sadece normal bir karşılaşma olarak değerlendirmemek lazım, çünkü bu bir derbiydi. Camianın bu maça bakışını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz.



"ADEMİ DAHA İYİ OLMALI"

Karagümrük'te Teknik Direktör Şenol Can'ın yardımcısı Atılay Canel, F.Bahçe'den kiralanan Kemal Ademi'nin beklentileri karşılamadığını söyledi.