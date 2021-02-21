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nefes aldı

’ü konuk eden lacivert-beyazlılar, geri düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 4 maç sonra 3 puan aldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Kasımpaşa nefes aldı

derbisinde kazanan oldu. Fatih 'ü konuk eden lacivert-beyazlılar maçı 3-2 üstün bitirdi. 14'te Karagümrük öne geçti. Biglia'nın yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşa, Roca kafayı vurdu: 0-1. 20'de Kasımpaşa eşitliği getirdi. Bistrovic'in kornerinde topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

YUSUF ŞOV YAPTI
59'da ortasını yaptı, altıpas önünde topla buluşan , ağları sarstı: 2-1. 68'de Yusuf Erdoğan, beklemeden şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1. 80. dakikada farkı 1'e indirdi. 'ın soldan açtığı ortada topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2. Kasımpaşa ligde 4 maç aradan sonra kazandı.

DERBİYİ KAZANDIK MUTLUYUZ
Fuat Çapa: Bu maçı sadece normal bir karşılaşma olarak değerlendirmemek lazım, çünkü bu bir derbiydi. Camianın bu maça bakışını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz.

"ADEMİ DAHA İYİ OLMALI"
Karagümrük'te Teknik Direktör 'ın yardımcısı , 'den kiralanan 'nin beklentileri karşılamadığını söyledi.

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