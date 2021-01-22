Kasımpaşa Kristijan Bistrovic'i kadrosuna dahil etti

Kasımpaşa, CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki futbolcusu Kristijan Bistrovic'i kadrosuna kattı.

Hırvat orta saha, kendinizi mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."