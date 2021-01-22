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'i kadrosuna dahil etti

ekiplerinden , 'nın 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 19:23
Kasımpaşa Kristijan Bistrovic'i kadrosuna dahil etti

, 'nın 22 yaşındaki futbolcusu 'i kadrosuna kattı.

Hırvat orta saha, kendinizi mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık sponsorumuz 'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Tesislerimizde Sportif Direktörümüz 'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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