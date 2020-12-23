Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI

Ligin 14. haftasında Kasımpaşa, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Lacivert beyazlılar inişli çıkışlı form grafiğine son vermek isterken, Gaziantep FK üst sıraları düşünüyor.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da başladı.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Hodzic
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Güray, Mirallas, Dicko
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