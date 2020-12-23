Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI

- FK maçı CANLI

'in 14. haftasında , evinde FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep, son olarak Fenerbahçe'yi evinde ağırlamış ve sarı lacivertlileri mağlup etmeyi başarmıştı. Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'un konuğu olmuş ve maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip ederbilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:59
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı CANLI

Ligin 14. haftasında , evinde FK'yı konuk ediyor. Lacivert beyazlılar inişli çıkışlı form grafiğine son vermek isterken, Gaziantep FK üst sıraları düşünüyor.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da başladı.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Hodzic

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Güray, Mirallas, Dicko

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