Fuat Çapa: Bizim adımıza güzel sonuç

Hafta sonu oynanan karşılaşmalardan sonra bu maçın önemi bir kat daha arttığını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Kayserispor'un galip gelmesi, son dakikalarda Çaykur Rizespor'un berabere kalması ligin önümüzdeki haftalarda daha heyecanlı geçeceğini çok net bir şekilde gösterdi. Galip gelen takım bugün avantaj sayılayacaktı. Kalan 5 haftadaki fikstürü göz önünde bulunduracak olursak 12'nci ile 18'inci takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak.



Bu da ister istemez küme düşme hattının 36-37'lere çıkartacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi. Oyunun stratejisine gelecek olursak, Gençlerbirliği çok geniş oynayan bir takım. Kanatları değerlendirmeye çalışan bir anlayışla oynuyorlar. Bizde ilk etapta kanatları kapatmaya çalıştık. Biz de mümkün olduğu kadar merkezi orta sahada topu alıp pozisyonlar üretmeye çalıştık. Maç içerisinde de bu gerçekleşti. Doğru zamanda öne geçtiğimizi düşünüyorum. Golden sonra da çok net yakalamış olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk.



Ama diğer taraftan da oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son 7 haftadır özellikle takım savunmasında hepsinin katkısı çok fazla. Bizim adımıza güzel bir sonuç. Kalan 5 maçımız var. Bunun 3 tanesi ligin ilk 6'sı içerisinde olan takımlarla. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar dilerim. Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği'ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleyeceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve yeni sezonda Süper Ligde devam eder" dedi.



