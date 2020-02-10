Çapa: Oyuncular yeni - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Çapa: Oyuncular yeni

Çapa: Oyuncular yeni

İlk maçından puansız ayrılan 'nın yeni , maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk maçından puansız ayrılan 'nın yeni , "İlk defa birlikte oynayan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Yediğimiz gollerde bunu net şekilde gördük. İkinci golün de erken gelmesi direnci düşürdü. Sonraki bölümde 3-0'dan sonra takım halinde 18'in içine girdik. Önümüzdeki maçlar çok daha önemli" yorumunu yaptı.
  1. 10.2.2020
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