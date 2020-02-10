Çapa: Oyuncular yeni
İlk maçından puansız ayrılan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İlk maçından puansız ayrılan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa, "İlk defa birlikte oynayan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Yediğimiz gollerde bunu net şekilde gördük. İkinci golün de erken gelmesi direnci düşürdü. Sonraki bölümde 3-0'dan sonra takım halinde 18'in içine girdik. Önümüzdeki maçlar çok daha önemli" yorumunu yaptı.
- 10.2.2020
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