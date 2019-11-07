Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında

deplasmanında

Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında

, 'in 11. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde son 3 maçta mağlubiyet yaşamayan lacivert-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan topladı. Teknik direktör yönetimindeki , haftaya 12 puanla 11. sırada giriyor.

KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK
Kasımpaşa, karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mame Thiam ve David Pavelka, sarı-lacivertli takıma karşı forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra da sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanın yer almayacak.

Öte yandan ile Ramazan Köse, ligin son haftasında BTC Turk ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilmişti.

  1. 07.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN