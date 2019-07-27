Paşa servete kondu - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Haberleri Paşa servete kondu

Paşa servete kondu

Paşa servete kondu

Rekoru 13 milyon euro'luk Diagne'yle kıran , Eren Derdiyok, , , ve 'un transferleriyle 2015-2016 sezonundan beri kasasına 34 milyon euro koydu.

Son olarak Mısırlı yıldızı Trezeguet'i Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderen , son 4 sezondaki futbolcu satışıyla dikkat çekti. Rekoru 13 milyon euro'luk Diagne'yle kıran İstanbul ekibi; Eren Derdiyok, , , ve 'un transferleriyle 2015-2016 sezonundan beri kasasına 34 milyor euro koydu.
  1. 27.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paşa servete kondu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN