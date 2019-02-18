Kasımpaşa'nın hocası Mustafa Denizli, "Oyuna iyi başladık ve golü bulduk.

Yediğimiz golden sonra kırılganlık gösteriyoruz. Son hamlelerde başarısızlık, mı şanssızlık mı bilmiyorum ama bu durumu değiştireceğiz. Pes etmeyeceğiz. Bu durum değişecek. Değişmek için her şeyi yapacağız" dedi.