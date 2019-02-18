‘Pes etmeyeceğiz’ – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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‘Pes etmeyeceğiz’

‘Pes etmeyeceğiz’

Kasımpaşa'nın hocası , "Oyuna iyi başladık ve golü bulduk.

Yediğimiz golden sonra kırılganlık gösteriyoruz. Son hamlelerde başarısızlık, mı şanssızlık mı bilmiyorum ama bu durumu değiştireceğiz. Pes etmeyeceğiz. Bu durum değişecek. Değişmek için her şeyi yapacağız" dedi.
  1. 18.2.2019
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