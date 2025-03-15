Galatasaray Çağdaş Faktoring 68-56 Emlak Konut (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 68-56 mağlup ederek normal sezonu galibiyetle kapattı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, konuk ekip Emlak Konut ilk yarıyı önde tamamladı. İlk periyodu 22-17, devreyi ise 36-29 üstün geçen Emlak Konut, ikinci yarıda Galatasaray Çağdaş Faktoring'in etkili oyununa karşı koyamadı. Sarı-kırmızılı ekip, üçüncü periyotta farkı kapatarak son çeyreğe 50-48 geride girdi. Ancak son periyotta savunmada sertleşen ve hücumda etkili bir performans sergileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmayı 68-56 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Li 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Vanloo 18, Steinberga ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Emlak Konut'ta ise Gueye 20, Thomas 17 sayı kaydetti ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip sezonu 17 galibiyetle tamamlarken, Emlak Konut 15 galibiyetle normal sezonu noktaladı. Her iki takım da play-off biletini alarak yoluna devam etti.