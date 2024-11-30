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Haberler Kadın Basketbol Ligi Fenerbahçe Opet 82 - 69 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 82 - 69 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 82-69 galip ayrıldı.

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 17:18
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Fenerbahçe Opet 82 - 69 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 82-69 yendi.

Bu sonuçla 2 maçı eksik namağlup sarı-lacivertliler, 8. maçında da galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 maçı eksik konuk ekip ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Uğur Akyıldız, Yiğit Gönültaş, Hüseyin Çamcı

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 4, Allemand 10, Williams 23, Meesseman 20, Charles 15, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 3, Tilbe Şenyürek 3

ÇBK Mersin: Anderson 19, Sinem Ataş 5, Howard 6, Fauthoux 6, Rupert 16, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 2, McCovan 8

1. periyot: 26-24

Devre: 48-38

3. periyot: 65-50

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