Haberler Kadın Basketbol Ligi Galatasaray 61 - 103 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray 61 - 103 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar derbiden 103-61 galip ayrıldı.

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 18:42
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Galatasaray 61 - 103 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti.

Bu sonuçla bir maçı eksik siyah-beyazlılar, 5'inci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 4'üncü kez yenilgi yaşadı.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Kerem Baki, Mesut Öztürk, Burak Erkan

GALATASARAY: Allen 10, Mitchell 13, Vanloo 20, Harrigan 7, Meltem Yıldızhan 5, Yağmur Kübra Taşar, Büşra Akbaş 2, Berna Şahin, Sude Yılmaz 4

BEŞİKTAŞ: Li 22, Nogic 15, Lazic 7, Evans 29, Elif Bayram 16, Ceyda Conker, Şevval Sıla Kaplan, Zeynep Can, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 12

1'İNCİ PERİYOT: 17-29

DEVRE: 33-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-78

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