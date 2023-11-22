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Millilere çiçekli karşılama
İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, Samsun'a geldi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karşıladı. Çiçeklerle karşılanan sporcuları tebrik eden Dereci, "Gümüş madalya kazanan Samsunlu milli sporcumuz Tuba Bade Şahin ve antrenörleri ile gurur duyduk" diye konuştu.
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