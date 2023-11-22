Haberler Jimnastik Millilere çiçekli karşılama

Millilere çiçekli karşılama

İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, Samsun'a geldi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karşıladı. Çiçeklerle karşılanan sporcuları tebrik eden Dereci, "Gümüş madalya kazanan Samsunlu milli sporcumuz Tuba Bade Şahin ve antrenörleri ile gurur duyduk" diye konuştu.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Millilere çiçekli karşılama
İngiltere'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Tuba Bade Şahin ve Ada Kanat, Samsun'a geldi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karşıladı. Çiçeklerle karşılanan sporcuları tebrik eden Dereci, "Gümüş madalya kazanan Samsunlu milli sporcumuz Tuba Bade Şahin ve antrenörleri ile gurur duyduk" diye konuştu.
DİĞER
SON DAKİKA: Galler-Türkiye maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Montella gerekli dersi çıkarmıştır"
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Aslan'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...
Ferdi devlerin kıskacında! Galler maçında izlendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milliler Ada'da
Minik jimnastikçilerden İtalya'da büyük başarı!
22 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
Steam'de TL'den dolara geçildi, fiyatlar uçtu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" 07:36
Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" 07:31
"Her şey bu bayrak için" "Her şey bu bayrak için" 01:48
Bakasetas’tan füze Bakasetas’tan füze 01:47
Ümitler 2-0 kazandı Ümitler 2-0 kazandı 01:46
İlk defa gol attık İlk defa gol attık 01:44
Daha Eski
Savaşçı Bardakcı Savaşçı Bardakcı 01:44
Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu 01:43
Samet: Mutluyuz Samet: Mutluyuz 01:43
Bakan Bak destekledi Bakan Bak destekledi 01:42
Uğurcan Çakır sakatlandı Uğurcan Çakır sakatlandı 01:41
Liderlik yakıştı Liderlik yakıştı 01:40