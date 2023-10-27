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Minik jimnastikçilerden İtalya'da büyük başarı!

Son dakika spor haberleri... AGG Akdeniz Ülkeleri Yarışması ve Uluslararası Açık AGG Turnuvası’nda 5 takımla mücadele eden Türk sporcular 7 madalya ile döndü.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:18
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Minik jimnastikçilerden İtalya'da büyük başarı!

İtalya'nın Chiari şehrinde 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde AGG Akdeniz Ülkeleri Yarışması ve Uluslararası Açık AGG Turnuvası düzenlendi. 20 ülkeden bin 500'ten fazla sporcunun katıldığı turnuvada İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübü 5 takımla 2 farklı yarışmaya katılarak Türkiye'ye madalyalarla döndü. 12-14 yaş kategorisinde Karya Erdemli, Lara Aylis Keçeci, Tuana Tsuchiya Yenerer, Duru Gülderen, Şevval Öz ve Victoria Caradja ile Fadalya takımı bir altın ve bir bronz madalya aldı.

10-12 yaş kategorisinde Azra Demir, Eylül Aşlamacı, Bilge Sofiya Dinçler, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan ve Damla Ünal ile Kilia takımı bir altın ve bir bronz madalya aldı.

8-10 yaş kategorisinde Merve Alaman, Bahar Alpata, Çağla Deniz Barda, Nazlıcan Mina Eraslan, Mina Konan, Vera Aldırmaz, Mina Dede ve Ekin Ela Tekeli ile Florina takımı bir altın ve bir gümüş madalya alırken aynı kategoride yarışan Lidya takımı (Alara Duru Aksoy, Melissa Cecan, Yağmur Ertuğrul, İris Eskinazi, Öykü Güngör, Maya Önat, Zümra Öz, Maya Uçar ve Sare Yıldırım) gümüş madalya aldı. Ferah Arpacı, Peri Pişkinsüt, Defne Elif Aydın, Eda Melis Dursun, Asya Keskin, Hayat Sarı, Alya Ünel ve Duru Yılmaz ile yarışan Likya takımı finallere katılmaya hak kazandı.

İstanbul Şavkar C.S.K. baş antrenörü Olga Nehovska Aşkın başta olmak üzere antrenörler Ayşecan Özen, Ceren Ovat, Enda Kanbolat ve Aylin Gencer sporcuların uluslararası yarışmalardan madalyalar ile dönmesine büyük katkı sağladı.

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