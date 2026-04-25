Hellas Verona-Lecce CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da sezonun en zorlu dönemine girilirken Hellas Verona, tam bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu sezon evinde oynadığı 16 maçın sadece birini kazanabilen ve hücum yollarında büyük bir kısırlık yaşayan ev sahibi, taraftarı önünde bu kötü gidişatı kırmak zorunda. Konuk ekip Lecce ise teknik direktör Eusebio Di Francesco yönetiminde, ligde kalma barajının sadece bir adım gerisinde yer alıyor. Son dönemde skor üretmekte zorlanan ancak savunma disipliniyle ayakta kalmaya çalışan Lecce, Verona deplasmanından alacağı bir galibiyetle düşme hattının üzerine fırlamayı hedefliyor. İşte Hellas Verona-Lecce maçının detayları!

Hellas Verona-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 34. haftası kapsamındaki Hellas Verona-Lecce maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Hellas Verona-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Hellas Verona-Lecce mücadelesi, S Sport 2, S Sprt Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hellas Verona-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona: Montipo; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Harroui; Bowie

Lecce: Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda