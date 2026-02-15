Udinese-Sasuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya'da 25. hafta heyecanı, Udinese ile Sassuolo arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de üst basamaklara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Udinese, 32 puanla rakibinin bir adım önünde yer alırken, sahasında kazanarak avantajını artırmak istiyor. 29 puana sahip Sassuolo ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyetle sıralamada ivme yakalamayı hedefliyor. Peki, Udinese-Sasuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Udinese-Sassuolo maçı 15 Şubat Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

UDINESE-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak Udinese-Sassuolo maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.