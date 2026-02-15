CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Cremonese-Gemoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cremonese-Gemoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Cremonese ile Genoa karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişi sonlandırmayı hedefleyen Davide Nicola ve öğrencileri, 23 puanla 16. sırada yer alıyor. Averajla rakibinin 1 sıra üzerinde bulunan Danile De Rossi ve ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Cremonese-Gemoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:07
Cremonese-Gemoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cremonese-Gemoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleyle sürüyor. Cremonese, sahasında Genoa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Davide Nicola yönetimindeki ev sahibi ekip, 23 puanla 16. basamakta yer alıyor ve taraftarı önünde kazanarak son haftalardaki düşüşe son vermek istiyor. Konuk ekipte ise Daniele De Rossi ve öğrencileri sahaya çıkacak. Averajla rakibinin hemen arkasında bulunan Genoa, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Cremonese-Genoa karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

CREMONESE-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 25. haftada oynanacak Cremonese-Genoa maçı 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

CREMONESE-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Giovanni Zini'de oynanacak Cremonese-Genoa maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

