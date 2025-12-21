Serie A'da kritik akşam: Fiorentina-Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Firentina-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fiorentina, Serie A'nın 16. haftasında Artemio Franchi'de Udinese'yi konuk ediyor. Bu sezon galibiyet yüzü görmeyen ve beraberlikle ayrıldığı 6 maçtan topladığı puanlarla son sıraya çakılan ev sahibi, ilk galibiyetini taraftarı önünde almak ve kötü gidişe Udinese ile son vermek istiyor. Serie A'nın formda ekiplerinden Udinese ise son maçında aldığı Napoli galibiyetinin ardından serinin 2. ayağı için sahaya çıkacak. İşte Fiorentina-Udinese maçının canlı yayın bilgileri...

FIORENTINA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 16. haftasındaki Fiorentina-Udinese maçı, 21 Aralık Pazar günü Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

FIORENTINA-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina'nın en alt sıradan kurtulmak, Udinese'nin ise ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmak için oynayacağı heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

FIORENTINA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Udinese maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Maurizio Mariani yönetecek.