Serie A'da kritik akşam: Fiorentina-Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da kritik akşam: Fiorentina-Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da pazar gününün en şaşırtıcı ve kritik randevularından birinde Fiorentina, evinde Udinese’yi konuk ediyor. Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve topladığı 6 puanla ligin son sırasına demir atan ev sahibi, taraftarı önünde bu kötü gidişata son verip kümede kalma umutlarını tazelemek istiyor. Diğer tarafta ise hanesine yazdırdığı 21 puanla üst sıraları zorlayan ve sezonun flaş ekiplerinden biri olan Udinese, deplasmanda kazanarak ilk 10'da kalmanın ve rakibinin formsuzluğundan yararlanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fiorentina-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 08:39
Serie A'da kritik akşam: Fiorentina-Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Firentina-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fiorentina, Serie A'nın 16. haftasında Artemio Franchi'de Udinese'yi konuk ediyor. Bu sezon galibiyet yüzü görmeyen ve beraberlikle ayrıldığı 6 maçtan topladığı puanlarla son sıraya çakılan ev sahibi, ilk galibiyetini taraftarı önünde almak ve kötü gidişe Udinese ile son vermek istiyor. Serie A'nın formda ekiplerinden Udinese ise son maçında aldığı Napoli galibiyetinin ardından serinin 2. ayağı için sahaya çıkacak. İşte Fiorentina-Udinese maçının canlı yayın bilgileri...

FIORENTINA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 16. haftasındaki Fiorentina-Udinese maçı, 21 Aralık Pazar günü Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak.

FIORENTINA-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina'nın en alt sıradan kurtulmak, Udinese'nin ise ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmak için oynayacağı heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

FIORENTINA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Udinese maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Maurizio Mariani yönetecek.

