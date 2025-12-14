Genoa-Inter maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Genoa, Serie A'nın 15. haftasında Inter ile Luigi Ferraris'te kozlarını paylaşacak. 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen ev sahibi, 3. sıradaki rakibine karşı sürpriz arayacak. Inter ise 14 haftada yalnızca 4 mağlubiyet alarak 3. sıraya yerleşmeyi başardı. Son 2 haftada Pisa ve Como karşısında aldığı farklı galibiyetlerle moral bulan Cristian Chivu'nun öğrencileri, yeni bir galibiyetle zirve takibindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte Genoa-Inter maçı detayları...

Genoa-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa-Inter maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Luigi Ferraris'teki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Genoa-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Daniele Doveri'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Genoa-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali; Marcandalli, Otoa, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez