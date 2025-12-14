CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Genoa-Inter maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

İtalya Serie A'da düşme hattından uzaklaşaarak orta sıralara yükselme mücadelesi veren Genoa, zirve yarışının en iddialı ekiplerinden Inter'i ağırlıyor. Ligde 14. sırada bulunan Daniele De Rossi'nin ekibi, evinde alacağı puanla nefes almayı hedeflerken, bu zorlu karşılaşmada güçlü rakibini eli boş göndermenin planlarını yapıyor. 30 puanla 3. sırada bulunan ve liderlik koltuğunu hedefleyen Inter ise, bu deplasmandan mutlak 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmak istiyor. Peki Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:19
Genoa-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Genoa, Serie A'nın 15. haftasında Inter ile Luigi Ferraris'te kozlarını paylaşacak. 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen ev sahibi, 3. sıradaki rakibine karşı sürpriz arayacak. Inter ise 14 haftada yalnızca 4 mağlubiyet alarak 3. sıraya yerleşmeyi başardı. Son 2 haftada Pisa ve Como karşısında aldığı farklı galibiyetlerle moral bulan Cristian Chivu'nun öğrencileri, yeni bir galibiyetle zirve takibindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte Genoa-Inter maçı detayları...

Genoa-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa-Inter maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Luigi Ferraris'teki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Genoa-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Daniele Doveri'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Genoa-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali; Marcandalli, Otoa, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

