Inter - Milan maçı CANLI | Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

Inter - Milan maçı CANLI | Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

Serie A'nın 12. hafta maçında Inter, San Siro'da Milan ile kozlarını paylaşacak. 24 puanlı Cristian Chivu'nun öğrencileri, bu sezon Udinese, Juventus ve Napoli maçları dışında mağlubiyet almadı. Milan ise 22 puanla rakibine çok yakın duruyor ve bu karşılaşmada, Inter'i evinde mağlup etmeyi hedefliyor. Sezon başından bu yana tek mağlubiyetini Cremonese'ye karşı alan Milan, 4 kez ise rakibi üzerinde üstünlük sağlayamayarak berabere kaldı. Peki Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:53
Inter - Milan maçı CANLI | Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

Inter - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Inter ile Milan, İtalya Serie A'nın 12. haftasında karşı karşıya geliyor. San Siro'daki nefes kesen mücadelede iki İtalyan devi de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Evinde Inter'i mağlup ederek rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son vermek isteyen konuk ekip, deplasmandaki 5. galibiyetini arayacak. Ev sahibi ise 3 puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Milan maçı, 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Milano'da, San Siro Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Milan maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

