Inter - Milan maçı CANLI | Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

Inter ile Milan, İtalya Serie A'nın 12. haftasında karşı karşıya geliyor. San Siro'daki nefes kesen mücadelede iki İtalyan devi de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Evinde Inter'i mağlup ederek rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son vermek isteyen konuk ekip, deplasmandaki 5. galibiyetini arayacak. Ev sahibi ise 3 puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Milan maçı, 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Milano'da, San Siro Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Milan maçı, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.