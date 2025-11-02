CANLI SKOR ANA SAYFA
SERIE A | Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERIE A | Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino, Serie A'nın 10. haftasında Pisa ile karşı karşıya geliyor. Ligde bu sezon aldığı 3 galibiyetle 5 puan ve -7 averajı olan ev sahibi ekip, küme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. 12 puan ve -6 averaja sahip Torino ise ilk gakibiyetine kavuşmak istiyor. Sezon başında tüm kulvarlarda üst üste mağlubiyetler alan konuk ekip, 3 maçtır kaybetmiyor. Peki Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SERIE A | Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino - Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Torino, evinde Pisa'ya karşı yarışacak. Son maçımnda Bologna deplasmanında aldığı beraberlikle evine dönen ev sahibi ekip, yeni bir galibiyet serisi istiyor. Pisa ise 5 puan ve -7 averajla umut vadeden bir başlangıç yapamadı. Henüz galibiyeti bulunmayan konuk takım, son 3 maçında birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Peki Torino - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino - Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Torino - Pisa maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

Torino - Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino - Pisa maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Torino - Pisa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasiç; Adams, Simeone

Pisa: Semper; Canestrelli, Calabresi, Caracciolo; Cuadrado, Toure, Marin, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola

