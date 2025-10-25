CANLI SKOR ANA SAYFA
Udinese Lecce maçı CANLI izleme linki! Seria A Udinese Calcio Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese Lecce maçı CANLI izleme linki! Seria A Udinese Calcio Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Udinese ile Lecce, üç puan mücadelesi için Bluenergy Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği “Udinese - Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı izleme linki nedir?” soruları yanıt buldu. Peki, Seria A Udinese Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? Udinese Lecce maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 14:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 15:02
Udinese Lecce maçı CANLI izleme linki! Seria A Udinese Calcio Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da sekizinci hafta mücadelesinde Udinese ile Lecce, Bluenergy Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler "Udinese - Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Ev sahibi Udinese, son dönemde yükselişe geçen performansını sürdürmek istiyor. Nisan 2023'ten bu yana Lecce'ye mağlup olmayan Udinese, seyircisi önünde galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktörünün liderliğinde hücum hattında etkili bir görüntü çizen siyah-beyazlı ekip, Serie A puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Seria A Udinese Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? Udinese Lecce maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte, Udinese Lecce maçı CANLI izleme linki!

Udinese Lecce maçını takip etmek için tıklayınız!

UDINESE LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udine'de, Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.00' da başlayacak.

UDINESE LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Udinese'nin muhtemel ilk 11'i: Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara, Zaniolo, Davis

Lecce'nin muhtemel ilk 11'i: Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha, Pierotti, Stulic, Morente

UDINESE LECCE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

