İtalya'da Nicolo Zaniolo ile ilgili şok iddia!

İtalyan basını, 13 futbolcunun adının dahil olduğu yasa dışı bahis soruşturmasındaki gelişmeleri duyurdu. Servis edilen haberlere göre Milano Savcılığı, toplamda 22 kişiyi ilgilendiren davaya "yasa dışı bahis reklamı yaparak kazanç sağlama" başlığı adı altında sürdürdüğü bir yan soruşturmayı dahil etti.

Açıklanan raporlara göre suçlamalar, 401/1989 sayılı yasanın 4. maddesinin 2. ve 3. paragraflarında açıkça belirtilen ifadeler ile ele alınacak: reklam yasağını ihlal ve bahis düzenleyicileri tarafından oyun hesaplarına yatırılan bonuslar veya bahis borçlarının azaltılması yoluyla sağlanan çıkar.

NICOLO ZANIOLO DA ARALARINDA

Savcılar suçlamaları; Alessandro Florenzi, Nicolo Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo, Matteo Gigante ve yedi kişiye daha yöneltti. Bahsi geçen isimlerin 20 gün içerisinde savunma yapması gerektiği belirtildi.