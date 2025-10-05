CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Fiorentina-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Fiorentina-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A’da 6. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Fiorentina, sahasında Roma’yı konuk edecek. Bu sezon ligde üst sıraları hedefleyen iki güçlü ekip de kritik mücadelede hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan takımlar, üç puan için tüm planlarını yaptı. Fiorentina, taraftar desteğini arkasına alarak avantaj yakalamayı amaçlarken, Roma ise deplasmanda kazanarak zirve yarışına ortak olmanın peşinde. Peki, Fiorentina-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:45
Fiorentina-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Fiorentina-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 6. haftasında dikkatler Fiorentina-Roma maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Fiorentina hem de Roma, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Fiorentina-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Fiorentina-Roma maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIORENTINA-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: de Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Gosens, Dodo, Fazzini, Caviglia, Mandragora, Kean, Gudmundsson

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Wesley, Angelino, Kone, Cristante, Soule, Pellegrini, Dovbyk

