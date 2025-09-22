Napoli-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Napoli-Pisa maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem son şampiyon Napoli hem de Pisa, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Napoli-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Napoli-Pisa maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-PISA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Lucca

Pisa: Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Toure, Tramoni, Aebischer, Marin, Leris, Moreo, Nzola