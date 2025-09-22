CANLI SKOR ANA SAYFA
Napoli-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Pisa karşı karşıya gelecek. Son şampiyon olarak karşılaşmaya çıkacak Napoli, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Antonio Conte'nin hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı heyecanla beklenirken, futbolseverler, "Napoli-Pisa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Napoli-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 10:58
Napoli-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Napoli-Pisa maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem son şampiyon Napoli hem de Pisa, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Napoli-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Napoli-Pisa maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-PISA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Lucca

Pisa: Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Toure, Tramoni, Aebischer, Marin, Leris, Moreo, Nzola

